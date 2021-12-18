Пациент новосибирской клиники пропал без вести

Новосибирск, 18 декабря. 38-летний пациент Городской клинической больницы №11 пропал из стационара пять дней назад, родственники и волонтеры объявили его поиски.

Как рассказали в поисковом отряде «Маяк», мужчина самостоятельно покинул территорию лечебницы в Ленинском районе рано утром 13 декабря. С этого момента никто из сотрудников больницы и родственников не располагает информацией о его нахождении.

vk.com / Поисковый отряд «Маяк» г. Новосибирск

Пропавшего зовут Алексей Таловский, он имеет худощавое телосложение и сильно сутулится, рост 170 см. В день исчезновения был одет в синюю куртку и темную вязаную шапку, брюки и войлочные ботинки темного оттенка. Поисковики просят сообщить любую информацию по единому номеру 112.

Ранее волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскали сбежавшего в халате и тапочках пациента больницы в Мошковском районе. Мужчина нуждался в медицинской помощи.