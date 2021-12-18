Аварийный двухэтажный дом сгорел в Новосибирске

Новосибирск, 18 декабря. Расселенный двухэтажный дом сгорел в Ленинском районе. Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел в пустующем деревянном здании в переулке Серафимовича 3-м, 16 в 18:02 по местному времени. К моменту прибытия спасателей огонь охватил все строение. Пожарные работали по повышенному рангу сложности. Справиться с пожаром удалось спустя час напряженной работы.

Дом барачного типа построен в 1941 году. В 2014-м из-за физического износа его признали аварийным. Расселение жильцов должно было завершиться в конце текущего года, а уже 30 января 2022 года здание планировали снести.

Ранее 41-летний мужчина погиб в ночном пожаре в поселке Александровский Карасукского района, который произошел из-за непотушенной сигареты.