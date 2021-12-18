Главный каток Новосибирска закрыли для посетителей

Новосибирск, 18 декабря. Главный городской каток у НОВАТа, открытый менее суток назад, закрыли для посетителей из-за теплой погоды и мокрого снега.

Как сообщили в управлении спорта города, ледовый каток в Театральном сквере закрыт на один день из-за резкого потепления и обильных осадков. При таких условиях специалисты не могут провести заливку площадки.

«Как только ситуация с погодой стабилизируется — столбик термометра начнет опускаться, а снег с дождем прекратится, — главный каток Новосибирска вновь откроют для горожан», — сообщили в ведомстве.

Первый лед для катания на коньках залили у НОВАТа 17 декабря, его площадь составляет две тысячи квадратных метров. Для посетителей оборудованы теплые раздевалки, камеры хранения и пункт проката, для взрослых час катания стоит 156 рублей, для детей и пенсионеров — 83 рубля. Горожане со своими коньками могут кататься бесплатно.

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