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Бесплатный проезд для школьников ввели в Новосибирске
Общество
Бесплатный проезд для школьников ввели в Новосибирске
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Новосибирск, 17 декабря. Бесплатный проезд для школьников ввели на общественном транспорте Новосибирска на период новогодних каникул.

Ученики новосибирских школ и лицеев смогут ездить по городу бесплатно в метро, трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах под номерами 20, 21, 23, 36, 38, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72.

Льгота вводится на период зимних каникул, с 29 декабря по 9 января. При себе у учащихся должны быть справки из школ.

Ранее власти региона одобрили повышение стоимости проезда на всех видах городского транспорта, новые тарифы начали действовать с 15 декабря.

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