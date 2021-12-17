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Мужчина погиб во время пожара в частном доме под Новосибирском из-за сигареты
Происшествия
Мужчина погиб во время пожара в частном доме под Новосибирском из-за сигареты
 /  СКР по Новосибирской области

Новосибирск, 17 декабря. 41-летний мужчина погиб в ночном пожаре в поселке Александровский Карасукского района.

Пожар с гибелью человека произошел в ночное время в частном доме на улице Центральной. Огонь уничтожил кровлю жилища и несколько комнат, во время разбора завалов спасатели обнаружили тело хозяина 1980 года рождения.

По факту случившегося СКР проводит проверку. По предварительной информации, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Мужчина погиб во время пожара в частном доме под Новосибирском из-за сигареты
СКР по Новосибирской области

«В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Ранее новосибирские огнеборцы ликвидировали крупное возгорание в ангаре ГК «Русский холод» в рабочем поселке Краснообске. Огонь уничтожил помещение с продукцией на площади 2000 квадратных метра.

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пожар курение новосибирская область
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