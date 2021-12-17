Закрытый полигон ТБО незаконно эксплуатировали под Новосибирском

Новосибирск, 17 декабря. Новосибирская прокуратура приостановила работы по рекультивации закрытого мусорного полигона в селе Криводановке Новосибирского района.

Ведомство провело проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления при эксплуатации полигона и обнаружила его действующим, при этом свалка оказалась за границами землеотвода.

Закрытую по решению суда свалку ТБО местная администрация должна была рекультивировать еще в 2019 году. Однако объект самовольно занял индивидуальный предприниматель и продолжил его эксплуатацию. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ст. 7.1 КоАП РФ, ему грозит штраф.

«В целях ликвидации свалки прокурор Новосибирского района направил в суд исковое заявление к администрации района. Глава Криводановского сельсовета направил в Росприроднадзор заявление о прекращении эксплуатации объекта размещения отходов и снятии его с государственного учета.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — сообщили в региональном ведомстве.

Ранее эксперты заявили об опасности повышения мусорных тарифов для населения на 6% из-за законодательных изменений, в статью расходов регоператоров на вывоз мусора планируют включить стоимость эксплуатации мусороперегрузочных станций. Во многих регионах таких станций нет, их придется строить,