Новосибирского застройщика судят за хищение 348 млн рублей обманутых дольщиков

Новосибирск, 17 декабря. Прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств участников долевого строительства, возбужденного в отношении директора фирмы-застройщика ООО «Совелл» Эдуарда Григорьева.

Владельца компании обвиняют в мошенничестве на 348 млн рублей и легализации денежных средств дольщиков при строительстве жилого дома на улице Есенина, 12/1. Незавершенный объект жилищного строительства заморожен с 2014 года, в числе пострадавших — 194 семьи.

«Злоумышленник не исполнил взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность граждан. Часть полученных от преступной деятельности доходов на сумму свыше 25 млн рублей он успел легализовать путем совершения ряда финансовых операций в 2013 году», — рассказали в прокуратуре региона.

Как стало известно ФАН, ООО «Совелл» зарегистрировано в Новосибирске в ноябре 2012 года с уставным капиталом всего 31 250 рублей и входит в состав группы компаний «Совинтех». В настоящее время юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд. Директору предприятия грозит тюремный срок до десяти лет.

Ранее Новосибирская область приняла новый порядок помощи обманутым дольщикам. Теперь правительство региона в лице министерства строительства включает в ходатайство к Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства только те объекты, которые соответствуют трем обязательным критериям: строящийся дом должен быть включен в единый реестр проблемных объектов; застройщик признан банкротом; на строительство объекта привлекались денежные средства дольщиков.