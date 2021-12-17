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Внедорожник сбил 13-летнего подростка в Новосибирске
Происшествия
Внедорожник сбил 13-летнего подростка в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция по городу Новосибирску

Новосибирск, 17 декабря. Тринадцатилетний школьник попал под автомобиль в Калининском районе.

Дорожное происшествие с подростком случилось накануне вечером недалеко от пешеходного перехода на улице Танковая, 41. Наезд на мальчика совершил 35-летний водитель Nissan Qashqai. Мужчина утверждает, мальчишка перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

«В результате ДТП пострадал мальчик 2008 года рождения, который с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей левой заушной области» доставлен в лечебное учреждение. Экипаж ДПС устанавливает все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

По словам очевидцев, водитель сбил ребенка, объезжая аварию двух других автомобилей.

Ранее пятнадцатилетняя девочка и два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе под Новосибирском. Смертельная авария произошла ночью возле села Кирзы Ордынского района.

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