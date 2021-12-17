Внедорожник сбил 13-летнего подростка в Новосибирске

Новосибирск, 17 декабря. Тринадцатилетний школьник попал под автомобиль в Калининском районе.

Дорожное происшествие с подростком случилось накануне вечером недалеко от пешеходного перехода на улице Танковая, 41. Наезд на мальчика совершил 35-летний водитель Nissan Qashqai. Мужчина утверждает, мальчишка перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

«В результате ДТП пострадал мальчик 2008 года рождения, который с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей левой заушной области» доставлен в лечебное учреждение. Экипаж ДПС устанавливает все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

По словам очевидцев, водитель сбил ребенка, объезжая аварию двух других автомобилей.

Ранее пятнадцатилетняя девочка и два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе под Новосибирском. Смертельная авария произошла ночью возле села Кирзы Ордынского района.