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Новосибирская область ввела новые ограничения из-за коронавируса

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 07:44
Общество
Новосибирская область ввела новые ограничения из-за коронавируса
pixabay.com  /  nkaminetskyy

Новосибирск, 17 декабря. Правительство Новосибирской области расширило перечень организаций, допуск к которым разрешен только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавируса или медицинской справки о перенесенном заболевании, а также продлило режим повышенной готовности до 1 апреля 2022 года.

Новые ограничения начнут действовать в регионе с 20 декабря и коснутся работы заведений индустрии красоты, саун и банных комплексов. На всех площадках, где установлен вход по QR-кодам, посетителям придется предъявлять паспорта, срок действия ПЦР-теста при этом сокращен до 48 часов.

Региональные власти также предписали провести обязательную вакцинацию работающих граждан старше 60 лет или перевести их на удаленный режим работы с 21 января 2022 года. Мера также не коснется переболевших COVID-19 в последние 6 месяцев.

По мнению главного санитарного врача региона Александра Щербатова, охват населения в возрасте 60 лет и старше вакцинацией от новой коронавирусной инфекцией недостаточный, привито всего 43%. Неблагополучной остается ситуация по заболеваемости взрослого населения.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в области расценивается как неблагополучная. В настоящее время на территории Новосибирской области сохраняется высокий риск распространения COVID-19. С 46-й недели отмечается незначительное снижение заболеваемости всего на 0,4–1%. Еженедельно регистрируется 2790–2738 новых случаев, показатель заболеваемости 99,7–97,8 на 100 тыс. населения», — говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

Напомним, за введение дополнительных мер выступил главный санитарный врач области. Он также призвал приостановить работу аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Эта мера также принята на заседание правительства на период новогодних каникул, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 

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