В Новосибирске спасли более десяти детей при пожаре в многоэтажном доме

Новосибирск, 15 декабря. Огонь охватил квартиру на третьем этаже в Кировском районе города. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Помощь потребовалась 17 гражданам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Герцена. Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера в 06:29 по местному времени. Прибывшие сотрудники МЧС провели операцию по спасению 17 человек, 11 из которых дети. Всего из горящей высотки эвакуировали 49 жильцов. Огонь ликвидировали за 30 минут с помощью специальной техники.

Дознаватели устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.

При пожаре в жилом доме на севере Москвы спасли девять человек, информирует РИАМО. Около 50 минут потребовалось, чтобы потушить пламя.