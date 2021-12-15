Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Новосибирской области до апреля

Новосибирск, 15 декабря. Повышенная готовность из-за COVID-19 продлена в Новосибирской области с 31 декабря до 1 апреля. Соответствующее постановление издал губернатор Андрей Травников, заявив о необходимости увеличить срок режима до окончания зимнего эпидсезона.

В Новосибирской области каждый день коронавирус подтверждается у порядка 400 жителей. В регионе с 12 октября введена обязательная вакцинация для работников сферы обслуживания, общественного питания, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ.

«В абзаце втором цифры "31.12.2021" заменить цифрами "01.04.2022"», — следует из подписанного губернатором документа.

Власти Новосибирской области также ввели QR-коды в сфере услуг с 20 декабря. Кроме того, в новогодние каникулы прекратят работу детские центры.