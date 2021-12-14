Группа подростков жестоко избила двух детей в Новосибирске

Новосибирск, 14 декабря. СКР по Новосибирской области начал доследственную проверку сообщения о групповом избиении подростками двух детей на улице в Заельцовском районе.

Как стало известно ФАН, потасовка среди подростков произошла на улице Дмитрия Донского, 30 и попала на видео очевидцев. На кадрах видно, как компания парней жестоко избивает двух подростков, мальчишек бросали на снег и толпой пинали по лицу, спине и груди.

По словам жительницы соседнего дома, шумные разборки подростки устраивают здесь каждый день. Она считает, их поведение связано с употреблением опьяняющих веществ.

«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки в отношении должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполнявшие свои должностные обязанности по профилактике, выявлению и пресечению противоправной деятельности со стороны несовершеннолетних», — сообщили в региональном СКР.

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 11-месячного ребенка в квартире в Октябрьском районе.