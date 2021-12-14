Новосибирский авиазавод завершил сборку новейшего образца боевого беспилотника С-70

Новосибирск, 14 декабря. На авиационном заводе имени Чкалова в Новосибирске провели выкатку первого образца боевого беспилотника С-70 «Охотник», машину готовят к первому испытательному полету.

Беспилотный летательный аппарат ударного назначения прошел этап сборки и полностью оборудован. В ближайшее время, по словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, машина пройдет комплекс наземных испытаний и совершит первый вылет.

Первый экземпляр «Охотника» вышел с плоским реактивным соплом, что делает его менее заметным для современных радиолокационных станций.

Специалисты компании уже заняты сборкой второго летного экземпляра.

Ранее в США заговорили об уступках в переговорах по контролю над вооружениями с Россией из-за российской разработки подводного беспилотника «Посейдон». Новейшая боевая система трудно классифицируется и может нести на борту ядерное оружие, считают американцы.