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Рестораторы аэропорта Толмачево значительно снизили цены на еду после проверки ФАС
Общество
Рестораторы аэропорта Толмачево значительно снизили цены на еду после проверки ФАС
pexels.com  /  Ketut Subiyanto

Новосибирск, 13 декабря. Цены на услуги общественного питания, кофе и питьевую воду снизили кафе и рестораны в аэропорту Толмачево после проверки антимонопольной службы.

Как сообщили в новосибирском УФАС России, заведения общепита на территории аэропорта ввели в меню блюда экономкласса с ценами на 15% ниже реализуемых. Кроме того, организации расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47% ниже уже имеющейся в продаже и снизили на 10% цены на отдельные позиции кофе.

Ранее антимонопольная служба Новосибирской области приостановила электронный аукцион мэрии Новосибирска на покупку квартир для детей-сирот. Процедура введена по жалобе индивидуального предпринимателя Рената Муратшина, который утверждает, что аукционная документация содержит ограничение конкуренции и может быть составлена в интересах определенного круга лиц.

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уфас толмачево повышение цен рестораторы
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