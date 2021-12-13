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Пятнадцатилетняя девочка и два водителя погибли в ДТП на трассе под Новосибирском

Происшествия
Пятнадцатилетняя девочка и два водителя погибли в ДТП на трассе под Новосибирском
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 13 декабря. Три человека погибли в дорожной аварии на региональной трассе К-18Р в Ордынском районе.

Смертельное ДТП произошло в 1:45 по местному времени возле села Кирзы. По предварительной информации, 37-летний водитель «Волги» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-21102 под управлением водителя 1978 года рождения. В салоне встречного автомобиля находилась 15-летняя школьница.

Оба водителя и девочка погибли на месте от полученных травм. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Пятнадцатилетняя девочка и два водителя погибли в ДТП на трассе под Новосибирском
Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
Ранее водитель Land Cruiser получил перелом позвоночника в ДТП с грузовиком в Октябрьском районе Новосибирска. Авария произошла рано утром на улице Выборной.

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