Пятнадцатилетняя девочка и два водителя погибли в ДТП на трассе под Новосибирском

Новосибирск, 13 декабря. Три человека погибли в дорожной аварии на региональной трассе К-18Р в Ордынском районе.

Смертельное ДТП произошло в 1:45 по местному времени возле села Кирзы. По предварительной информации, 37-летний водитель «Волги» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-21102 под управлением водителя 1978 года рождения. В салоне встречного автомобиля находилась 15-летняя школьница.

Оба водителя и девочка погибли на месте от полученных травм. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области