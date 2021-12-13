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Водитель Land Cruiser получил перелом позвоночника в ДТП с грузовиком в Новосибирске
Происшествия
Водитель Land Cruiser получил перелом позвоночника в ДТП с грузовиком в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция по городу Новосибирску

Новосибирск, 13 декабря. Один человек пострадал в утренней дорожной аварии с грузовиком в Октябрьском районе.

ДТП с пострадавшим произошло в 6:30 по местному времени на улице Выборной, 144/1. Столкнулись два встречных автомобиля — Toyota Land Cruiser и ГАЗ. Травмы позвоночника получил водитель внедорожника, его госпитализировала машина скорой помощи.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Toyota, который с предварительным диагнозом «перелом отростков S-4, S-7» был доставлен в лечебное учреждение. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

Ранее молодая женщина за рулем Subaru устроила массовое ДТП в Новосибирске. Она врезалась в стоявшие на ее пути два автомобиля ВАЗ-21093 с автомобилистом между ними. Мужчина пытался подсоединить аварийный трос, в результате его зажало между машинами.

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