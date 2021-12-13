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Дело об убийстве экс-депутата Новосибирска Ивана Митряшина передано в суд
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Дело об убийстве экс-депутата Новосибирска Ивана Митряшина передано в суд
Происшествия
Дело об убийстве экс-депутата Новосибирска Ивана Митряшина передано в суд
pixabay.com  /  PD

Новосибирск, 13 декабря. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту убийства бывшего депутата горсовета Новосибирска 46-летнего Ивана Митряшина.

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, подозревается его 50-летний знакомый. Как сообщают в региональном СКР, между двумя мужчинами, отдыхавшими в загородном доме в дачном сообществе «Бердский перекат», произошла бытовая ссора, которая и привела к трагическим последствиям.

«В ходе общения у хозяина домовладения произошла ссора с потерпевшим, при которой обвиняемый, на почве внезапно возникшей личной неприязни к своему знакомому, нанес последнему множественные удары в область головы и туловища, а также ножевые ранения в область нижних конечностей. После произошедшего очевидцы конфликта вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных ранений скончался», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый находится под стражей и дал признательные показания.

Преступление совершено 10 мая. Ранее Митряшин возглавлял главное управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска, откуда был уволен со скандалом в 2013 году. До этого дважды избирался в городской Совет депутатов по одномандатному округу в Дзержинском районе. Входил во фракцию «Единая Россия».

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убийство бытовой конфликт новосибирский депутат
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