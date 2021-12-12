Ребенок из Новосибирска потратил подаренные деньги на спасение котенка

Новосибирск, 12 декабря. Бездомного котенка спас 10-летний школьник из Новосибирска. Мальчик потратил на лечение животного все подаренные на день рождения деньги.

Мальчик заметил на морозе рыжего котенка — животное убегало и пряталось под машинами, но в итоге позволило себя поймать. Мама школьника отнесла котенка в ветеринарную клинику, так как его уши были повреждены морозом. Врачи осмотрели питомца и сообщили о врожденном дефекте лап.

Женщина оказалась без нужной суммы для помощи бездомному коту. Однако ее маленький сын предложил потратить на лечение животного свои сбережения. Сейчас котенка забрали домой и назвали Тигрой. В скором времени ему предстоит сдать анализы для лечения.

Котенок застрял в двигательном отсеке автомобиля в подмосковной Коломне. Хозяйка машины обратилась к пожарным после того, как завела ее и услышала мяуканье.