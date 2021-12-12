Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 20:03
20:02
Экономика
Новый хетчбэк Mini рассекретили за год до официальной премьеры
19:59
Происшествия
Обливший девушку и парня кислотой ревнивец выследил возлюбленных через Instagram
19:58
Политика
Зеленский попросил главу МВД и кабмин уволить замминистра Гогилашвили с поста
19:57
Армия
Baijiahao: ловкий ход ВКС РФ обратил в бегство пилотов НАТО над Черным морем
19:57
Политика
Польша поставила ЕС ультиматум о выплате взносов в обмен на сокращение финансирования
19:53
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в модном пуховике с отливом отметилась на итальянском курорте
19:52
Армия
Леонков: новая американская концепция «взлома» российских систем ПВО потерпит фиаско
19:46
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ готовили удар по больнице в Донецке, в ЛНР раскрыли фальсификации Киева
19:44
Происшествия
Мужчина погиб под колесами поезда в Брюховецком районе Кубани
19:43
Происшествия
Мальчик сломал позвоночник при катании со снежной горки в Ярославле
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ребенок из Новосибирска потратил подаренные деньги на спасение котенка

Общество
Ребенок из Новосибирска потратил подаренные деньги на спасение котенка
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Новосибирск, 12 декабря. Бездомного котенка спас 10-летний школьник из Новосибирска. Мальчик потратил на лечение животного все подаренные на день рождения деньги.

Мальчик заметил на морозе рыжего котенка — животное убегало и пряталось под машинами, но в итоге позволило себя поймать. Мама школьника отнесла котенка в ветеринарную клинику, так как его уши были повреждены морозом. Врачи осмотрели питомца и сообщили о врожденном дефекте лап.

Женщина оказалась без нужной суммы для помощи бездомному коту. Однако ее маленький сын предложил потратить на лечение животного свои сбережения. Сейчас котенка забрали домой и назвали Тигрой. В скором времени ему предстоит сдать анализы для лечения.

Котенок застрял в двигательном отсеке автомобиля в подмосковной Коломне. Хозяйка машины обратилась к пожарным после того, как завела ее и услышала мяуканье.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ребенок из Новосибирска потратил подаренные деньги на спасение котенка
котенок спасение хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать