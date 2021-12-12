Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 17:00
17:00
Видео
Врач из Краснодара проводит бесплатные операции по лечению варикоза
16:57
Происшествия
Kia Sorento столкнулась с тремя КамАЗами на трассе под Краснодаром
16:57
Наука
Иммунолог Болибок допустил появление передающейся половым путем мутации COVID-19
16:56
Общество
Журнал Elle рассказал, каким двум знакам зодиака принесет испытания ретроградная Венера
16:55
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
16:54
Весь мир
Изобретатели из ЮАР представили концепт летающего автомобиля Macrobat
16:53
Общество
Экономист Масленников посоветовал россиянам покупать бытовую технику перед Новым годом
16:50
Происшествия
Лжегазовщики похитили у петербурженки ювелирные изделия и 200 тыс. рублей
16:50
Общество
Реаниматолог Царенко рассказал, что легкие пациентов после ИВЛ сильно повреждены
16:49
Общество
Владикавказские полицейские спасли жизнь ребенка, который проглотил пятирублевую монету
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Врачи из Новосибирска спасли жизнь двухлетнему малышу с огромным камнем в почке

Общество
Врачи из Новосибирска спасли жизнь двухлетнему малышу с огромным камнем в почке
pexels.com  /  Anna Shvets

Новосибирск, 12 декабря. Новосибирские хирурги провели операцию по удалению большого камня из почки юного пациента, тем самым сохранив малышу жизнь.

В клинике этот случай назвали редким, поскольку ребенку было всего два года. Один из лучших урологов страны Игорь Феофилов провел операцию без скальпеля: в современной медицине камни дробят лазером через микроскопический прокол.

Средний возраст маленьких пациентов с камнями в почках — от семи до девяти лет. А вот двухлетний пациент — редкий случай. Патологию обнаружили у мальчика случайно. После простуды ему назначили анализы, по результатам которых врачи заподозрили неладное и назначили дополнительное обследование, пишет издание «Вести Новосибирск».

«Узист сказал, что у него камень, назначили цитограмму, томографию и обнаружили камень размером около двух сантиметров», ─ рассказала мама пациента.

По словам врачей, два сантиметра — это гигантский размер для крошечной почки малыша, поэтому тянуть было нельзя. Благодаря профессионализму медиков, операция прошла хорошо, сейчас ребенок идет на поправку и скоро вернется домой вместе с мамой.

Врачи ранее смогли сохранить жизнь младенцу, родившемуся на 30-й неделе. Наличие у ребенка коронавируса привело к ухудшению состояния, поэтому медикам пришлось сделать переливание крови.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Врачи из Новосибирска спасли жизнь двухлетнему малышу с огромным камнем в почке
операция ребенок новосибирск врачи хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать