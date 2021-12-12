Врачи из Новосибирска спасли жизнь двухлетнему малышу с огромным камнем в почке

Новосибирск, 12 декабря. Новосибирские хирурги провели операцию по удалению большого камня из почки юного пациента, тем самым сохранив малышу жизнь.

В клинике этот случай назвали редким, поскольку ребенку было всего два года. Один из лучших урологов страны Игорь Феофилов провел операцию без скальпеля: в современной медицине камни дробят лазером через микроскопический прокол.

Средний возраст маленьких пациентов с камнями в почках — от семи до девяти лет. А вот двухлетний пациент — редкий случай. Патологию обнаружили у мальчика случайно. После простуды ему назначили анализы, по результатам которых врачи заподозрили неладное и назначили дополнительное обследование, пишет издание «Вести Новосибирск».

«Узист сказал, что у него камень, назначили цитограмму, томографию и обнаружили камень размером около двух сантиметров», ─ рассказала мама пациента.

По словам врачей, два сантиметра — это гигантский размер для крошечной почки малыша, поэтому тянуть было нельзя. Благодаря профессионализму медиков, операция прошла хорошо, сейчас ребенок идет на поправку и скоро вернется домой вместе с мамой.

Врачи ранее смогли сохранить жизнь младенцу, родившемуся на 30-й неделе. Наличие у ребенка коронавируса привело к ухудшению состояния, поэтому медикам пришлось сделать переливание крови.