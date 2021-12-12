Трактор врезался в ограждение храма Михаила Архангела в Новосибирске

Новосибирск, 12 декабря. Авария у храма Михаила Архангела произошла в Новосибирске. Водитель, управляя трактором, снес ограждение, рассказали в службе эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел 10 декабря в 21:29 на улице Большевистской, 229. Известно, что водитель трактора сломал забор, повалил одну из опор ограждения. Сам виновник аварии скрылся с места происшествия.

«После ДТП водитель трактора скрылся с места происшествия. Теперь шофера пытаются найти», — пояснили в новосибирской службе эвакуации.

Иногда тракторы становятся участниками серьезных аварий. Одно из подобных ДТП произошло в Петербурге. Женщина за рулем автомобиля Opel врезалась в сельхозтехнику. По предварительной информации, водитель потеряла контроль над управлением во время подъема по путепроводу. В результате столкновения автоледи погибла.