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Житель Новосибирска вышел регулировать движение на перекрестке с зажигалкой в руке

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 03:26
Общество
Житель Новосибирска вышел регулировать движение на перекрестке с зажигалкой в руке
pixabay.com  /  Free-Photos

Новосибирск, 12 декабря. Светофор сломался на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе в Новосибирске 11 декабря. Чтобы урегулировать осложнившуюся обстановку, на дороге появился местный житель с зажигалкой.

Житель Новосибирска решил упростить движение на перекрестке и с помощью зажигалки выступил в роли регулировщика. Жестами рук мужчина направлял водителей, разводя потоки машин, пишет НГС.

«Регулировать движение может только уполномоченный сотрудник», — отметил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска старший лейтенант полиции Владислав Савченко.

Благие намерения жителя Новосибирска могут обернуться наказанием. Его действия попадают под статью КоАП РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД». За это могут вынести предупреждение или штраф в 500 рублей.

Недавно многокилометровая пробка образовалась в Санкт-Петербурге. На внешней стороне КАД зафиксировали автомобильный затор. «Яндекс.Карты» обозначили большинство центральных улиц города бордовым цветом 8 декабря.

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