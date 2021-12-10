Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 11:36
11:35
Армия
19FortyFive: российские ракеты обойдут ПРО США без помощи «Авангарда»
11:34
Экономика
Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд
11:27
Общество
Центр Гамалеи заявил, что безответственно называть омикрон-штамм COVID-19 «легким»
11:26
Происшествия
Более 300 человек пришлось эвакуировать из-за пожара в перинатальном центре на Кубани
11:25
Происшествия
Буйный пассажир разбил стекло иллюминатора в самолете авиакомпании Nordwind
11:24
Технологии
«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фотографии
11:23
Происшествия
Участник аварии на ЗСД в Петербурге возместил ущерб при помощи кражи чемодана с деньгами
11:22
Происшествия
Злоумышленник ранил ножом пассажира московского метро на станции «Славянский бульвар»
11:16
Общество
Роспотребнадзор опроверг данные о четырех зараженных омикрон-штаммом COVID-19 в России
11:16
Общество
Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экипаж ГИБДД спас от холода семью пенсионеров на трассе под Новосибирском
Происшествия
Экипаж ГИБДД спас от холода семью пенсионеров на трассе под Новосибирском
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 10 декабря. На загородной федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области инспекторы дорожно-патрульной службы спасли из замерзающего автомобиля пожилую семейную пару.

Помощь спасателей потребовалась водителю и пассажирам Jeep Compass на 1380 километре трассы в Коченевском районе накануне вечером. У кроссовера произошла внезапная поломка ремня генератора, и люди долгое время не могли дождаться помощи. В салоне находился водитель и его пожилые родители — 54-летняя мать и 60-летний отец, оба сильно замерзли.

На помощь автомобилистам выехали капитан полиции Алексей Никитенко и лейтенант полиции Геннадий Грязнов. Иномарку с замерзающими пассажирами они обнаружили на обочине. К приезду экипажа температура воздуха на улице опустилась до –20°C. Автомобиль простоял на морозе около получаса, никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.

Водитель рассказал полицейским, что они едут из города Татарска в город Новосибирск, и что особенно переживает за отца, недавно перенесшего инсульт, которого вез в лечебное учреждение на реабилитацию.

«Сотрудники полиции пересадили замерзающих пожилых людей в патрульный автомобиль и отвезли в ближайший придорожный кемпинг. Пока они согревались в теплом помещении, полицейские убедились, что у оставшегося в автомобиле водителя имеются теплые вещи, и, дождавшись помощи в транспортировке неисправного автомобиля для ремонта, автоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Экипаж ГИБДД спас от холода семью пенсионеров на трассе под Новосибирском
Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
Дорожное происшествие не отразилось на здоровье пострадавших. Семья осталась благодарна инспекторам ДПС.

Ранее сотрудники новосибирской Госавтоинспекции спасли жизнь врачу-реаниматологу, сопроводив карету скорой с умирающим медиком на экстренную операцию в Новосибирск.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Экипаж ГИБДД спас от холода семью пенсионеров на трассе под Новосибирском
трасса мороз спасение людей новосибирские полицейские
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать