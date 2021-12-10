Экипаж ГИБДД спас от холода семью пенсионеров на трассе под Новосибирском

Новосибирск, 10 декабря. На загородной федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области инспекторы дорожно-патрульной службы спасли из замерзающего автомобиля пожилую семейную пару.

Помощь спасателей потребовалась водителю и пассажирам Jeep Compass на 1380 километре трассы в Коченевском районе накануне вечером. У кроссовера произошла внезапная поломка ремня генератора, и люди долгое время не могли дождаться помощи. В салоне находился водитель и его пожилые родители — 54-летняя мать и 60-летний отец, оба сильно замерзли.

На помощь автомобилистам выехали капитан полиции Алексей Никитенко и лейтенант полиции Геннадий Грязнов. Иномарку с замерзающими пассажирами они обнаружили на обочине. К приезду экипажа температура воздуха на улице опустилась до –20°C. Автомобиль простоял на морозе около получаса, никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.

Водитель рассказал полицейским, что они едут из города Татарска в город Новосибирск, и что особенно переживает за отца, недавно перенесшего инсульт, которого вез в лечебное учреждение на реабилитацию.

«Сотрудники полиции пересадили замерзающих пожилых людей в патрульный автомобиль и отвезли в ближайший придорожный кемпинг. Пока они согревались в теплом помещении, полицейские убедились, что у оставшегося в автомобиле водителя имеются теплые вещи, и, дождавшись помощи в транспортировке неисправного автомобиля для ремонта, автоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Дорожное происшествие не отразилось на здоровье пострадавших. Семья осталась благодарна инспекторам ДПС.

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