Уроженец Узбекистана искромсал ножами двух девушек в Новосибирске

Новосибирск, 10 декабря. 30-летнего уроженца Узбекистана подозревают в двойном убийстве девушек в Новосибирске девятилетней давности.

Преступление прошлых лет раскрыли следователи отделения по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области.

Подозреваемый находился в международном розыске с 2014 года и этой осенью был найден и задержан в городе Нур-Султан в Казахстане, откуда по запросу Генпрокуратуры России был экстрадирован в Новосибирск. Беглецу предъявлено обвинение в умышленном двойном убийстве, совершенном в апреле 2013 года в Ленинском районе города.

По версии следствия, он изрезал ножом двух девушек 24 и 22 лет в квартире на улице Титова, 2. Они получили по 8 и 11 ранений. Одна девушка скончалась на месте, другой удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи. Убийца с места преступления скрылся.

СУ СКР по Новосибирской области

«Благодаря кропотливой работе по раскрытию преступления прошлых лет следователями было повторно изучено уголовное дело, проведены дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых местонахождение фигуранта было установлено на территории республики Казахстан. Он был задержан и передан компетентным органам Российской Федерации. 2 сентября 2021 года предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено», — рассказали ФАН в региональном СКР.

Фигуранту по делу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вину он признал частично. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее жителя города Куйбышева с уголовным прошлым заподозрили в убийстве 35-летнего местного жителя. Мужчину зарезали ножом и сбросили с балкона пятиэтажки.