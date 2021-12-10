Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 10:04
10:02
Наука
Nature: найдена новая экзопланета размером в десять раз больше Юпитера
10:01
Политика
Bloomberg сообщил об обеспокоенности Восточной Европы из-за диалога Байдена с Россией
10:01
Спорт
Голкипер «Спартака» Селихов номинирован на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
09:59
Общество
Петербуржцы увидели «кровавый» рассвет в ожидании новых погодных катаклизмов
09:55
Происшествия
Частный вертолет попал в снежный вихрь перед аварийной посадкой в Бурятии
09:52
Экономика
Стоимость московской недвижимости стабилизируется в 2022 году
09:52
Происшествия
Ударивший полицейского боец ММА сбежал из петербургского ОМВД
09:50
Политика
Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о заявлении Джо Байдена по контактам России и НАТО
09:49
Наука
Парижский институт мозга заявил, что интервальный сон улучшает творческое мышление
09:48
Общество
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мужчину зарезали и выбросили тело с балкона многоэтажки в Новосибирской области
Происшествия
Мужчину зарезали и выбросили тело с балкона многоэтажки в Новосибирской области
 /  СУ СКР по Новосибирской области

Новосибирск, 10 декабря. Жителя города Куйбышева с уголовным прошлым подозревают в убийстве 35-летнего местного жителя.

Жестокое убийство произошло ночью 3 октября в одной из квартир многоэтажного дома в 1-м Квартале. Мужчину сильно избили, всадили нож в грудь и выбросили с балкона квартиры на пятом этаже.

«При обходе квартир полицейские обнаружили в одном из помещений подозреваемого в совершении преступления — 39-летнего ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские установили, что убийство произошло во время застолья. Мужчины были мало знакомы и не понравились друг другу, конфликт быстро перешел в драку.

Жителя Новосибирской области зарезали ножом и выбросили тело с балкона многоэтажки
СУ СКР по Новосибирской области
Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ завершено и направлено в суд. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал в полном объеме.

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 11-месячного ребенка в квартире в Октябрьском районе. Мальчик выпал из детской коляски и разбился о керамический пол.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Мужчину зарезали и выбросили тело с балкона многоэтажки в Новосибирской области
убийство новосибирская область падение с высоты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать