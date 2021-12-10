Мужчину зарезали и выбросили тело с балкона многоэтажки в Новосибирской области

Новосибирск, 10 декабря. Жителя города Куйбышева с уголовным прошлым подозревают в убийстве 35-летнего местного жителя.
Жестокое убийство произошло ночью 3 октября в одной из квартир многоэтажного дома в 1-м Квартале. Мужчину сильно избили, всадили нож в грудь и выбросили с балкона квартиры на пятом этаже.
«При обходе квартир полицейские обнаружили в одном из помещений подозреваемого в совершении преступления — 39-летнего ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Полицейские установили, что убийство произошло во время застолья. Мужчины были мало знакомы и не понравились друг другу, конфликт быстро перешел в драку.
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