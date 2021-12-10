Женщина за рулем Subaru устроила массовое ДТП в Новосибирске, пострадал пешеход

Новосибирск, 10 декабря. Один человек пострадал в массовом ДТП в Ленинском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, крупная дорожная авария произошла накануне вечером на улице 2-ой Станционной. Девушка 1996 года рождения за рулем Subaru Impreza въехала в стоявшие на ее пути два автомобиля ВАЗ-21093 и ВАЗ 21093 с автомобилистом между ними, мужчина пытался подсоединить аварийный трос, чтобы отбуксировать заглохшую технику. В момент аварии девушка не справилась с управлением и протаранила третий попутный автомобиль ВАЗ-2109.

«В результате ДТП пешеход 1984 года рождения с ушибом легкого, перелом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга госпитализирован. Алкогольного опьянения у водителя Subaru не выявлено», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Ранее один человек погиб и один серьезно ранен в результате наезда Volkswagen Polo на световую опору в Октябрьском районе города.