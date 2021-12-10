Спасатели эвакуировали торговые центры Новосибирска из-за сообщений о минировании

Новосибирск, 10 декабря. Неизвестные в пятницу, 10 декабря, сообщили о минировании торгово-развлекательного центра «Галерея». Автомобили специальных служб также были обнаружены у «Ройал Парка».

Сотрудники спасательных служб также эвакуировать торговый центр «Континент», который расположен на Троллейной, 130А. Спасатели попросили всех работников покинуть здание и оставаться на улице до завершения проверки.

Пожарная машина была замечена около торгового центра «Континент» на Ипподромской. В сообщении также сказано, что всех работников и посетителей эвакуировали из «Сибирского Молла».

Сотрудники пожарных служб ранее спасли пять человек из горящего многоэтажного здания. Возгорание случилось на Самолетной улице в Оренбурге.