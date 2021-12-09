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Силовики проводят обыск в доме экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина
Происшествия
Силовики проводят обыск в доме экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина
 /  пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России

Новосибирск, 9 декабря. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина, в его доме проводится обыск.

Как сообщили ФАН в региональном СКР, Бушмакин подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий.

«В настоящее время по месту жительства Бушмакина проводится обыск, после чего планируется задержать его, предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали ФАН в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Следствием установлено, что в период с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин, занимая должность прокурора, получил через посредников 150 тыс. рублей  в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Взамен экс-прокурор предоставил копии материалов процессуальной проверки СКР в отношении главы компании по факту уклонения от уплаты налогов.

Следователи также установили факт превышения должностных полномочий Бушмакина, в 2018 году по его указке на миграционный учет был поставлен иностранный гражданин, не имеющий на это законных оснований.

Расследование уголовного дела продолжается.  

Ранее новосибирский суд вынес обвинительный приговор двум сотрудникам полиции — майору и подполковнику, бравшим взятки с предпринимателей Дзержинского района. Экс-полицейских приговорили к семи годам лишения свободы и штрафам.

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Все новости / Происшествия / Силовики проводят обыск в доме экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Бушмакина
новосибирск обыск взяточничество
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