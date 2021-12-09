Экс-полицейских приговорили к семи годам лишения свободы за взятки с предпринимателей

Новосибирск, 9 декабря. Новосибирский суд вынес обвинительный приговор двум сотрудникам полиции — майору и подполковнику, бравшим взятки с предпринимателей Дзержинского района.

Взяточниками оказались бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску Николай Носков и его бывший заместитель Роман Тарасов. Экс-полицейские брали с бизнесмена деньги за предупреждение о запланированных рейдах в точках нелегальной торговли и «закрывали глаза» на его незаконную деятельность в 2018-2919 годах. В общей сложности сумма взяток для «напарников» составила больше 300 тысяч рублей.

Помимо этого, бывший участковый Носков не брезгал и мелкими взятками в виде продуктов питания, спиртного и канцтоваров. Как рассказали ФАН в региональном СКР, осужденный правоохранитель получил от одного бизнесмена две коробки лапши быстрого приготовления «Ролтон», 24 банки гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина и 5 пачек бумаги.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы (условно с испытательным сроком 4 года) и штрафа в 5-кратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах три года. Суд лишил их специальных званий (майора и подполковника)», — рассказали ФАН в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в суд передано уголовное дело в отношении бывшего следователя 2 отдела по расследованию преступлений, экс-сотрудница МВД обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении и служебном подлоге.