Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 12:32
12:32
Общество
Американский Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2022 года
12:30
Новороссия
«Коммунист»: американцы проводят рекогносцировку Донбасса, ВСУ несут потери
12:29
Общество
Бумажные и пластиковые полисы ОМС в России заменят на штрихкоды с 2022 года
12:28
Происшествия
Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
12:26
Общество
Сотрудники МЧС спасли попавшую в заснеженную ложбину под Иркутском собаку
12:25
Общество
В России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей
12:25
Происшествия
Экс-чиновник Минфина Чекин сознался в планировании убийства зампрокурора ХМАО
12:24
Технологии
IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети
12:22
Экономика
Польша потребовала от ЕК провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»
12:21
Весь мир
Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-полицейских приговорили к семи годам лишения свободы за взятки с предпринимателей
Происшествия
Экс-полицейских приговорили к семи годам лишения свободы за взятки с предпринимателей
СУ СКР по Новосибирской области  / 

Новосибирск, 9 декабря. Новосибирский суд вынес обвинительный приговор двум сотрудникам полиции — майору и подполковнику, бравшим взятки с предпринимателей Дзержинского района.

Взяточниками оказались бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску Николай Носков и его бывший заместитель Роман Тарасов. Экс-полицейские брали с бизнесмена деньги за предупреждение о запланированных рейдах в точках нелегальной торговли и «закрывали глаза» на его незаконную деятельность в 2018-2919 годах. В общей сложности сумма взяток для «напарников» составила больше 300 тысяч рублей.

Помимо этого, бывший участковый Носков не брезгал и мелкими взятками в виде продуктов питания, спиртного и канцтоваров. Как рассказали ФАН в региональном СКР, осужденный правоохранитель получил от одного бизнесмена две коробки лапши быстрого приготовления «Ролтон», 24 банки гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина и 5 пачек бумаги.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы (условно с испытательным сроком 4 года) и штрафа в 5-кратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах три года. Суд лишил их специальных званий (майора и подполковника)», — рассказали ФАН в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в суд передано уголовное дело в отношении бывшего следователя 2 отдела по расследованию преступлений, экс-сотрудница МВД обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении и служебном подлоге.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Экс-полицейских приговорили к семи годам лишения свободы за взятки с предпринимателей
новосибирск взяточничество экс-полицейские
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать