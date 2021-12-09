Потушен крупный пожар на складе ГК «Русский Холод» под Новосибирском

Новосибирск, 9 декабря. Новосибирские огнеборцы ликвидировали крупное возгорание в ангаре ГК «Русский холод» в рабочем поселке Краснообске.

Пожар второго уровня сложности произошел в 06:54 на улице Восточной, д.19/3. Огонь охватил металлокаркасный ангар производителя мороженного на площади 2000 кв.м. Информация о пострадавших уточняется.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В 08:02 пожар локализован. К ликвидации привлечено порядка 60 человек и 20 единиц техники», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее двое мужчин погибли в результате пожара в квартире в Ленинском районе Новосибирска. Возгорание произошло в девятиэтажке по улице Троллейной.