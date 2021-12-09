Супружеская пара из Новосибирска устроила пьяный дебош в самолете из Бишкека

Новосибирск, 9 декабря. За нарушение общественного порядка на борту самолета задержаны двое супругов из Новосибирска. Во время задержания женщина ударила полицейского.

Сотрудник полиции потребовался на борт воздушного судна сообщением Бишкек — Новосибирск. Двое пассажиров бизнес-класса во время перелета употребляли спиртные напитки и мешали пассажирам. Попытки бортпроводников утихомирить шумную компанию ни к чему не привели, в ответ мужчина только ругался нецензурными выражениями.

«Во время задержания мужчины его жена ударила кулаком по спине сотрудника патрульно-постовой службы полиции. В отношении гражданина составлены административные протоколы по статьям 20.1, 20.20, 20.6.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. — прим. ФАН). В отношении ударившей полицейского пассажирки решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Ранее уголовное дело о хулиганстве возбуждено на пассажира рейса Магадан — Новосибирск за дебош на борту воздушного судна в неадекватном состоянии.