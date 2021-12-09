Пассажира рейса Магадан — Новосибирск скрутили ремнями во время дебоша на борту судна

Новосибирск, 9 декабря. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено на пассажира рейса Магадан — Новосибирск за дебош на борту воздушного судна.

Инцидент с авиадебоширом произошел накануне днем в пассажирском самолете, летевшем из Магадана в Новосибирск. 39-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа в неадекватном состоянии без причины начал наносить удары по различным частям салона самолета и махать руками. На обращения бортпроводников мужчина не реагировал. Пассажирам и членам экипажа пришлось обездвижить его при помощи ремней.

Поведение мужчины правоохранители квалифицировали как грубое нарушение общественного порядка на транспорте и возбудили уголовное дело по п. «в» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей. Расследованием занимается Новосибирский следственный отдел на транспорте.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям запретить полеты самолетов с отложениями в виде любого снега на наружной обшивке.