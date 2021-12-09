Прокуратура проверит информацию о буллинге в школе под Новосибирском

Новосибирск, 9 декабря. Новосибирская прокуратура начала проверку сообщений о травле девочки-подростка в школе города Тогучина.

По сведениям СМИ, жертвой буллинга стала ученица школы №2 имени В.Л. Комарова. Об издевательствах со стороны одноклассников сообщила мать девочки. Она утверждает, что неоднократно обращала на проблему внимание учителей и просила перевести дочь в другой класс, но ее просьбы были проигнорированы. По ее словам, девочка подвергалась травле со стороны одной и той же группы детей на протяжении продолжительного периода времени. Дети плевали ей в пенал, разрисовывали вещи, сбрасывали с парты учебники и ежедневно обзывали.

«Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, а также даст принципиальную правовую оценку действию лиц, причинивших вред детям. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре региона.

Одновременно ведомство инициировало проверку сообщения о жестоком обращении с детьми в детском саду №499 «Гнездышко» в городе Новосибирске. По сведению родителей, воспитатель младшей группы жестко общается с двухлетними воспитанниками, ее подозревают в «рукоприкладстве».

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 11-месячного ребенка в квартире в Октябрьском районе. Ребенок 2020 года рождения погиб после падения из детской коляски на керамический пол.