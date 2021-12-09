Люди-призраки: почему на улицах Новосибирска живут и умирают тысячи бездомных

Еще немного и Новосибирск может претендовать на почетное звание российской столицы бездомных людей. Количество живущих на улице, несмотря на жесткие климатические условия, зашкаливает. Точную цифру не знает никто, но, по приблизительным оценкам экспертов, речь идет о тысячах человек.

Представить масштаб проблемы можно по ежегодной статистике смертности среди этой категории жителей, представленной Росстатом. По этому показателю сибирский город конкурирует только с Москвой, где в 2020 году зарегистрированы рекордные 5 634 неизвестных покойника, это почти в 13,4 раза больше, чем годом ранее, когда погибли 420 бездомных. В Новосибирске ситуация более стабильная: 1283 смерти в 2020 году, и 1082 — в 2019-м.

Что в реальности стоит за этими цифрами и почему это важно, разбирался корреспондент ФАН.

Отверженные и домашние люди

Российское общество, как правило, не принимает проблему бездомности. Еще не научилось. Но есть отдельные личности, благотворительные организации, которые считают, что ни один человек не заслуживает жить на улице. И они помогают не только бездомным, но и «домашним» людям научиться быть людьми.

Официальный сайт благотворительной организации «Маяк» /

«Первые три дня ночевал на вокзале. Совершенно не знал, куда можно было обратиться. Для меня это был темный лес, не представлял, как быть, куда идти. И только через три дня сотрудники вокзала подсказали обратиться в государственную ночлежку. Поехал туда и жил около месяца. Потом нашел работу, решив личные проблемы, решил помогать бездомным», — рассказал ФАН директор благотворительной организации «Маяк» Александр Алексеев.

В Новосибирске пример успешного проекта помощи бездомным — благотворительная организация «Маяк». Ее лидерсам имеет опыт бездомности и знает проблему изнутри. Несколько лет назад в Сургуте его обманул работодатель. Оставшись без денег, со съемной квартиры мужчина выселился прямо на улицу.

Три дня прожить на вокзале без денег — не просто. Самоуверенность падает, становится трудно с кем-то общаться. Между тобой и остальными людьми возникает непреодолимый барьер. Ты не можешь выспаться, принять душ, почистить зубы, начинаешь неприятно пахнуть и в конечном счете принимаешь брезгливое отношение к себе.

«Когда узнал о приюте, не было ни трудно, ни неприятно туда зайти. Нужно было просто выспаться, прийти в себя, постираться. Даже не думал, кто там будет, не было мыслей, что окажусь среди грязных, вонючих бездомных. Просто понимаешь, что есть место, где можно переночевать, просто отдохнуть», — рассказывает собеседник ФАН.

Полная изоляция — таким было первое впечатление от увиденного. Люди, которые там жили, были полностью изолированы от внешнего мира, не могли получить помощь и ждать, что им помогут системно решить их проблемы. Они просто ночевали.

«Представьте, одна ночлежка на весь город, и вообще нет социальной помощи. У кого были силы, личная мотивация — устраивались на работу, находили каких-то знакомых, вместе снимали квартиры, комнаты, постепенно устраивали свою жизнь. Остальных забирали в так называемые рабочие дома или они возвращались на улицу», — говорит Алексеев.

Рабочие дома

Рабочие дома — это подпольные заведения по типу общежития, которые используют людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фактически речь может идти о современной торговле людьми и рабовладельческих отношениях. В Новосибирске, по словам бездомных, сотни таких мест. Это может быть квартира, частный дом, приспособленное здание, где ночует очень много людей. Утром за ними приезжает транспорт и увозит на работы, вечером возвращает.

«В рабочих домах люди работают за копейки, и перспектив как-то наладить свою жизнь никаких. Я не был там, но слышал от знакомых, что туда не нужно даже соваться. Меня звали. Предлагали работу, проживание, питание и выплаты по 300–500 рублей в день. Делать нужно, что скажут: что-то выкопать, закопать, перегрузить, разгрузить — работа, за которую не берется основная масса людей», — рассказал ФАН Михаил, постоялец приюта «Маяк».

Сэкономить и отложить деньги на то, чтобы выбраться из рабочего дома и найти собственное жилье, не получится — слишком мало платят. Пока у человека есть силы работать, он будет там жить. Как только станет неработоспособным — его выгонят. С улицы человек снова попадет в ночлежку, а оттуда — опять в рабочий дом. И так по кругу. Ситуация типичная для всех крупных российских городов.

«Мы не знаем, сколько бездомных в Новосибирске. Но это точно тысячи. Есть те, кто живет на улице, но и очень многие в зоне риска или на грани бездомности, они снимают жилье на последние деньги либо кочуют по хостелам и рабочим домам. Фактически они бездомные», — говорит Александр Алексеев.

Две причины бездомности

По словам Алексеева, в Новосибирске основная масса бездомных — это жертвы жилищных аферистов и приезжие на строительные заработки из других регионов и области, в абсолютном большинстве — это мужчины. В толпе их не отличить от других прохожих. Современные бездомные следят за своим внешним видом и стараются скрывать свой статус.

«Это раньше бездомных можно было отличить от основной массы прохожих: мы понимали его статус, если он спит на лавочке, грязный, от него плохо пахнет. Сейчас люди, которые подходят к гуманитарному автобусу, выглядят как обычные прохожие», — отмечает глава благотворительного приюта.

Сегодня «Маяк» — это комплексный центр помощи бездомным: есть собственный хостел, склад одежды и вещей первой необходимости, гуманитарный автобус. Вся представляемая помощь здесь бесплатная и существует на пожертвования. Волонтеры организации стараются оказать психологическую и социальную поддержку, помогают восстановить утраченные документы. В планах есть образовательные и творческие проекты.

Лидия Балачий

За горячими обедами для бездомных выстраивается очередь пенсионеров

Гуманитарный автобус «Маяка» обеспечивает бездомных Новосибирска бесплатными горячим супом, одеждой и обувью. Обеды предоставляет ресторан грузинской кухни «Арагви». Благотворительностью в сфере питания владелец заведения занимается много лет.

«Найти точки общепита, которые согласились бы кормить бездомных людей, в Новосибирске очень трудно. Мне пришлось обойти порядка 40 заведений, всюду получил отказы, пока не зашел в «Арагви». Собственниками кафе оказались грузины, которые много лет помогают кормить бездомных. Нам они помогают уже около года, если есть нужда, никогда не отказывают», — рассказывает Александр Алексеев.

Автобус совершает две поездки в неделю и делает две обязательные остановки: одну на правом берегу, у цирка, вторую — в левобережной части города, в Ленинском районе. Тут «Маяк» хорошо знают и ждут не только бездомные.

«Парадокс в том, что в Ленинском районе 70–80% людей, приходящих к автобусу за обедами — это пенсионеры, у которых есть свое жилье, но они за чертой бедности и вынуждены пользоваться любой благотворительной помощью. На правом берегу приходят только бездомные», — говорит Александр.

Бездомных не принимают в больницах

Отсутствие дома влечет для человека потерю всего, включая социальные права и право на медицинскую помощь. Это происходит из-за банальной утраты документов, которые бездомному человеку просто невозможно сберечь. Жизнь на улице заставляет постоянно носить с собой все свое имущество. Иногда приходится где-то оставлять вещи. Бездомного легко могут обворовать, избить. Он может сам все оставить, убегая от каких-то малолеток из подъезда.

Самое страшное, что без документов людей не принимают больницы, им совершенно негде получить медицинскую помощь, и они умирают. Одна такая история приключилась недавно с жильцом приюта Владимиром Дудоревым. Мужчина с раковой опухолью на шее умер от заражения крови. Инфекция попала в организм, пока ему делали документы.

«Его нигде не принимали. В ближайшей поликлинике «чудом» — через крики и всевозможные уговоры — согласились делать перевязки. Но когда он приходил туда один, его либо отправляли обратно, либо заставляли часами ждать процедуры. Когда мы в СМИ сделали о нем репортаж, на следующий день приехали представители аппарата Уполномоченного по правам человека, полиции. Уже утром его сфотографировали на паспорт, а вечером принесли готовый документ. Но время было упущено, рана на его теле сильно воспалилась, пошло заражение. Его положили в больницу, и он умер», — рассказал Александр.

Третья причина попадания на улицу — алкоголизм

В хостеле «Маяка» люди живут бесплатно от трех месяцев до года, бывает, дольше — зависит от сложности ситуации. Сейчас здесь 17 человек, всего две женщины. У каждого постояльца есть свое спальное место, возможность переночевать, помыться, поесть, получить теплые вещи, восстановить документы.

Есть комната для работающих людей — она более комфортная и дает чувство обособленности от прежнего бездомного мира. В эти апартаменты переезжают те, кто уже планирует свою жизнь, копит на собственное жилье. Один из них Михаил, его опыт бездомности — полтора месяца.

«Мать у меня на Алтае. Созваниваемся. Уже старенькая, об этом, конечно, не сказал, зачем беспокоить. Здесь уже две недели. Нашел работу изготовителем мясных полуфабрикатов. У меня есть неоконченное образование повара-кондитера. На этом предприятии есть обучение, могут продвинуть выше. Думаю получить более высокий разряд», — рассказал ФАН Михаил.

По его словам, у основной массы бездомных одна причина попадания на улицу — алкоголизм.

«Сейчас этим не страдаю. Взял и бросил. Столкнулся с бездомностью недавно, узнал, что здесь реально много народу. А таких благотворительных организаций, которые по-человечески относятся, почти нет», — добавил собеседник ФАН.

Лидия Балачий

«Это бомжачая жизнь, сынок»

Босая, несмотря на погоду, слепая женщина высунулась из канализационного люка в Центральном районе города. Знакомые зовут ее тетя Галя, и в этом месте она живет уже больше десяти лет. Последние годы почти никуда не выходит — не видят оба глаза.

Александр Алексеев приехал к ней с предложением переехать в хостел для восстановления документов и последующего получения государственной помощи, которую тетя Галя сейчас не получает, включая пенсию и медицинское лечение.

Разговор вышел коротким. Женщина с седыми волосами, стоя по шею в люке, сказала, что готова принять помощь, но попросила приехать через два дня.

— Нет, вы мне не поможете, я уже обращалась в соцзащиту. — А что вам сказали? — Да ничего определенного, через губу разговаривали. У меня еще документы были. Я даже не хочу больше обращаться. Выдали, правда, одежду — дубленку, мужское трико, трусы. — Сейчас документов нет у вас? — Нет, конечно. Это бомжачая жизнь, сынок. Отдала сумку подержать, ее украли. — А сколько вам лет? — Вот 5 мая было 74 года. — Мы можем вас забрать к себе в хостел, отмыть, поможем сделать документы, оформить пенсию и положить в дом-интернат, где сможете полноценно жить. — Я соглашусь. Мы тут в грязи живем, с тараканами, нас топит. Выйти я сейчас не могу, не вижу вообще. Если поможете, буду благодарна до края жизни своей, сколько проживу. Приезжайте послезавтра, я приведу себя в порядок и соберу вещи.

Волонтеры рассказывают, бездомных почти всегда приходится убеждать на принятие помощи, в большинстве случаев они отказываются — сильно не верят в то, что им предлагают, и оставляют все как есть. Пусть это плохая, но это их зона комфорта, они уже привыкли, знают, что будет завтра-послезавтра.

Их хоронят в полиэтиленовых пакетах

Есть в Новосибирске одно муниципальное предприятие, которое безоговорочно принимает клиентов с улицы и даже получает за них деньги — специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Мертвецов без документов после коротких бюрократических процедур облачают в патологоанатомические пакеты и хоронят в деревянных гробах на специальном участке Клещихинского кладбища. Сколько таких захоронений произведено в последние годы, в мэрии затруднились ответить. Общая сумма расходов предприятия из бюджета муниципалитета в текущем году составила свыше 8 миллионов рублей.

«Статья расходов на оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством на 2021 год из бюджета города Новосибирска составила 8 283,6 тысячи рублей», — сообщили ФАН в администрации города.

Бездомность — глобальная мировая проблема, которую не в силах решить современный человек, но уже есть первые ниточки, за которые можно и нужно тянуть. И вопрос не только в улучшении качества жизни отдельной ячейки общества, вопрос о правах человека и гражданина в целом.

Ранее бездомный из Екатеринбурга помог отыскать пропавшего шестилетнего ребенка. Мальчик сам обратился к мужчине на улице и попросил его накормить.