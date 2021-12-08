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Пьяный мужчина поджег собственную квартиру со спящими родственниками внутри

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 09:06
Происшествия
Пьяный мужчина поджег собственную квартиру со спящими родственниками внутри
 /  ПолитРоссия

Теренино, 8 декабря. Правоохранители завершили расследование поджога жилого дома в селе Теренино, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в СКР по Новосибирской области.

В результате следственных мероприятий было установлено, что 19-летний житель Каргатского района, имеющий психические заболевания, распивал спиртные напитки в компании трех родственников. Из-за личной неприязни молодой человек совершил поджог жилого помещения, когда остальные собутыльники уже легли спать.

В результате возгорания двое родственников подозреваемого умерли от отравления угарным газом. Один из них успел выбежать из горящего помещения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы следствия направлены в суд с постановлением о применении в отношении мужчины мер принудительного медицинского характера.

Недавно во Владикавказе был задержан завхоз школы по подозрению в поджоге. В результате возгорания из учебного заведения были эвакуированы 500 человек.

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Все новости / Происшествия / Пьяный мужчина поджег собственную квартиру со спящими родственниками внутри
уголовное дело скр новосибирская область поджигатель теренино
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