Пьяный мужчина поджег собственную квартиру со спящими родственниками внутри

Теренино, 8 декабря. Правоохранители завершили расследование поджога жилого дома в селе Теренино, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в СКР по Новосибирской области.

В результате следственных мероприятий было установлено, что 19-летний житель Каргатского района, имеющий психические заболевания, распивал спиртные напитки в компании трех родственников. Из-за личной неприязни молодой человек совершил поджог жилого помещения, когда остальные собутыльники уже легли спать.

В результате возгорания двое родственников подозреваемого умерли от отравления угарным газом. Один из них успел выбежать из горящего помещения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы следствия направлены в суд с постановлением о применении в отношении мужчины мер принудительного медицинского характера.

Недавно во Владикавказе был задержан завхоз школы по подозрению в поджоге. В результате возгорания из учебного заведения были эвакуированы 500 человек.