Новосибирский педагог лишилась работы из-за видео с откровенным танцем

Новосибирск, 8 декабря. Руководство онлайн-гимназии уволило 23-летнюю жительницу Новосибирска с должности преподавателя русского языка и литературы. Поводом для этого послужила жалоба матери одной из учениц.

Женщина зашла на страницу учительницы Виктории Кашириной в Instagram, на которую была подписана ее дочь. Там она наткнулась на видео с эротическим танцем в исполнении молодого педагога.

Мать ученицы разослала ролик другим родителям и руководству гимназии. После этого Каширину попросили убрать ролик из соцсетей, однако она ответила отказом. Тогда от нее потребовали написать заявление об увольнении, передает КП-Новосибирск.

«Я не хотела уходить. Мне сразу с порога сказали: "Пиши заявление". Мне не дали никакой альтернативы, никакого выбора, мне просто с улыбкой на лице несколько раз повторили: "Вы уволены". Без отработки, без выплат, просто валите», — пожаловалась педагог.

Молодая девушка призналась, что уже давно занимается танцами на пилоне и не видит в этом ничего аморального. В дальнейшем она планирует обжаловать незаконное, по ее мнению, увольнение.

Модераторы соцсети TikTok ранее удалили ролик с российской фигуристкой Алиной Загитовой. Сервис посчитал, что видео с танцами спортсменки в купальнике нарушает правила сообщества.