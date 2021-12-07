СКР начал доследственную проверку после взрыва газового баллона под Новосибирском

Тогучин, 7 декабря. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома, расположенного по улице Вокзальная в Тогучине Новосибирской области. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Травмы в результате происшествия получил мужчина. В настоящее время он находится в больнице. Доследственную проверку инициировал следственный отдел по городу Тогучин управления СК России по Новосибирской области.

Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Проводятся мероприятия для выяснения обстоятельств и деталей произошедшего, по факту которых будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что пострадавший решил приготовить завтрак и зажег спичку, после чего на кухне прогремел взрыв. Ударная волна повредила окна и двери в шести квартирах по соседству.