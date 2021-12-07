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Мужчина получил ожоги при взрыве газа в квартире под Новосибирском

Происшествия
Мужчина получил ожоги при взрыве газа в квартире под Новосибирском
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Тогучин, 7 декабря. Хлопок газа произошел в квартире в городе Тогучин (Новосибирская область). В результате происшествия получил ожоги и был госпитализирован хозяин жилья, сообщили в местных экстренных службах.

Взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Вокзальной, 52. С утра мужчина решил приготовить завтрак и зажег спичку, после чего его кухня взорвалась. К моменту приезда спасателей огонь полыхал на площади 42 «квадратов».

Ударной волной от взрыва вышибло окна и двери в шести квартирах по соседству. Жильцы временно переселены в лицей для временного проживания. Суммарно из подъезда эвакуировали 12 человек.

Днем ранее взрыв газа полностью разрушил дом на улице Вигеля в Пензе. В результате происшествия пострадал хозяин дома 1984 года рождения.

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Все новости / Происшествия / Мужчина получил ожоги при взрыве газа в квартире под Новосибирском
мчс взрыв газа новосибирская область тогучин
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