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Трехкомнатная квартира со стразами продается в Новосибирске за 24 млн рублей

Общество
Трехкомнатная квартира со стразами продается в Новосибирске за 24 млн рублей
pixabay.com  /  midascode

Новосибирск, 7 декабря. Просторная квартира с двумя лоджиями и тремя комнатами выставлена на продажу в Новосибирске. Хозяйка недвижимости просит за нее чуть больше 24 млн рублей.

Квартира расположена в относительно новом элитном доме на пересечении улиц Чаплыгина и Советской. Вместо обоев стены комнат украшают сияющие стразы, передает «КП».

«Редкий вариант дома в центральной части города, в котором учтено все для комфортного проживания его жильцов! Выбрав этот дом, Вы поймете, что это то, о чем Вы мечтали! — говорится в объявлении.

Помимо двух лоджий в квартире есть балкон с панорамным остеклением. В указанную стоимость входит мебель и предметы интерьера, привезенные из Европы. В том же доме продаются еще две квартиры, однако их стоимость почти вдвое меньше этой.

Сервис для размещения объявлений о продаже и покупке квартир ЦИАН ранее обновил правила для своих пользователей. Теперь в объявлениях не должен содержаться текст, указывающий на дискриминацию по расе или этнической принадлежности.

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новосибирск квартира недвижимость
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