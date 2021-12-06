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Грудной ребенок умер после падения из коляски в квартире в Новосибирске
Происшествия
Грудной ребенок умер после падения из коляски в квартире в Новосибирске
pxhere.com  / 

Новосибирск, 6 декабря. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 11-месячного ребенка в квартире в Октябрьском районе.

Трагический инцидент произошел на улице Зыряновской 4 декабря. Ребенок 2020 года рождения погиб после падения из детской коляски на керамический пол. В момент случившегося он находился под присмотром няни.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщили в региональном СКР.

Ранее 16-летняя школьница сорвалась с высоты седьмого этажа заброшенного недостроя в Калининском районе. Девочка упала в шахту лифта во время вечерней прогулки с друзьями.

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