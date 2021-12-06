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Юристы-мошенники несколько лет похищали деньги пенсионеров из Новосибирска и Иркутска
Происшествия
Юристы-мошенники несколько лет похищали деньги пенсионеров из Новосибирска и Иркутска
pixabay.com  / 

Новосибирск, 6 декабря. Организованную группу мошенников, обманывающих пенсионеров, задержали новосибирские правоохранители.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, по подозрению в мошенничестве задержаны пятеро членов преступной группы. Четверо помещены под стражу, один находится под домашним арестом.

Афера заключалась в выманивании денег у пожилых клиентов за содействие в увеличении пенсионных выплат и получении дополнительных льгот. В действительности сотрудники юрфирмы просто брали деньги и ничего не делали, считают в полиции.

Офисы мошенников работали в Новосибирске и Красноярске с 2018 года.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников, а также всех потерпевших от противоправной деятельности и причиненного им материального ущерба», — уточнили ФАН в МВД.

Ранее в России вышла книга заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева «Как не стать жертвой телефонного мошенничества». Автор издания рассказывает о новых способах обмана и защиты сбережений.

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