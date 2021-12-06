Тарифы на все виды городского транспорта повысили в Новосибирске с 15 декабря

Новосибирск, 6 декабря. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объявил о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Увеличенные тарифы начнут действовать на всех видах городского транспорта с 15 декабря. Решение принято департаментом по тарифам Новосибирской области.

Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составит 25 рублей, в автобусе — 26 рублей. Поездка в метро обойдется в 27 рублей, сейчас жетон стоит 26 рублей.

В мэрии уточняют, что скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохранятся.

Ранее в общественном транспорте Новосибирска ввели общий безлимитный проезд. Новшество коснулось городских маршрутов, работающих по регулярному тарифу.