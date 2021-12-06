Новосибирские водители «Яндекс.Такси» объявили массовую забастовку

Новосибирск, 6 декабря. Десятки водителей «Яндекс.Такси» заявили о массовой забастовке в городе Искитиме Новосибирской области из-за невыгодных тарифов сервиса.

Таксисты собрались под лозунгом «Мы не согласны бесплатно работать». В своем обращении они выступили с требованием вернуть гарантированный ранее доход с учетом часов пик, дневных и ночных условий труда и ограничить дальность подачи машины клиентам расстоянием не более 2,5 километра.

«В связи с изменениями тарифного плана в нашем городе мы перестали получать полное материальное обеспечение нашей работы. Вынуждены прекратить дальнейшую деятельность в городе Искитиме. Считаем целесообразным убрать гарантию, ограничивающую наш доход, вернуть гарантированный заработок в часы пик и ограничить дальность подачи до клиента 2,5 км, а также доносить до клиентов полную информацию о детских креслах», — заявили в воскресенье протестующие в формате видеообращения.

Ранее новосибирский суд оштрафовал водителя такси за дискриминацию девушки в инвалидной коляске. Мужчина отказался помочь инвалиду-колясочнику сесть в автомобиль и в итоге вообще отказал в перевозке.