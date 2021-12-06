Volkswagen Polo врезался в световую опору в Новосибирске, погиб пассажир

Новосибирск, 6 декабря. Один человек погиб, один серьезно ранен в результате дорожной аварии в Октябрьском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, смертельная авария произошла около полуночи на улице Никитина, 146. Легковой автомобиль Volkswagen Polo с одним пассажиром внутри влетел в бетонную световую опору.

«В результате данного ДТП водитель 1999 года рождения с переломом ключицы, ребер и многочисленными ушибами госпитализирован. Его пассажир мужчина 2000 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

В ведомстве уточнили, что водителя проверяют на состояние опьянения, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Госавтоинспекция по городу Новосибирску