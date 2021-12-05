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Глыба снега рухнула на пенсионерку при входе в магазин в Новосибирске
Происшествия
Глыба снега рухнула на пенсионерку при входе в магазин в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 5 декабря. Упавший с крыши снег разбил голову пожилой жительнице Академгородка.

Инцидент произошел на крыльце здания на Морском проспекте, 3 в Советском районе днем 3 декабря. Глыба свалилась на пенсионерку с козырька верхнего балкона. По сведению очевидцев, женщина получила серьезную травму головы.

Ранее жертвой упавшей глыба льда и снега с двухэтажного дома стал пятнадцатилетний житель Ленинского района. У подростка диагностированы перелом голени, трещина бедра и многочисленные ушибы лица и головы.

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новосибирск глыба балкон падение снега
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