Глыба снега рухнула на пенсионерку при входе в магазин в Новосибирске

Новосибирск, 5 декабря. Упавший с крыши снег разбил голову пожилой жительнице Академгородка.

Инцидент произошел на крыльце здания на Морском проспекте, 3 в Советском районе днем 3 декабря. Глыба свалилась на пенсионерку с козырька верхнего балкона. По сведению очевидцев, женщина получила серьезную травму головы.

Ранее жертвой упавшей глыба льда и снега с двухэтажного дома стал пятнадцатилетний житель Ленинского района. У подростка диагностированы перелом голени, трещина бедра и многочисленные ушибы лица и головы.