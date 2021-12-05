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Педагог коррекционной школы ударила на уроке мальчика с инвалидностью
Происшествия
Педагог коррекционной школы ударила на уроке мальчика с инвалидностью
pixabay.com  /  _Alicja_

Новосибирск, 5 декабря. Прокуратура Новосибирской области проводит проверку сообщения о нарушении прав ребенка-инвалида.

По данным СМИ, в коррекционной школе на уроке рисования учительница ударила одного из учеников. Инцидент случился из-за плохого поведения на занятии, дети бросались друг в друга мелом и не слушали учителя. Педагог ударила по спине, а потом схватила за шиворот мальчика с нарушением слуха. У школьника остались телесные повреждения.

«Прокуратура проверит в учебном заведении исполнение законодательства об образовании, а также оценит соблюдение прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре региона.

Ранее трех старшеклассников заподозрили в изнасиловании 13-летней школьницы в рабочем поселке Чистоозерном Новосибирской области. Заявление об изнасиловании девочки-подростка поступило в полицию от ее родственницы.

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новосибирск школьники учитель ребенок-инвалид
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