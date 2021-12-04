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Автомобили Kia K5 и Porsche Cayenne столкнулись на площади Ленина в Новосибирске

Происшествия
Автомобили Kia K5 и Porsche Cayenne столкнулись на площади Ленина в Новосибирске
pixabay.com/PD

Новосибирск, 4 декабря. Серьезная авария произошла в Новосибирске. На площади Ленина столкнулись иномарки Kia K5 и Porsche Caeyenne, сообщили очевидцы.

ДТП произошло утром 4 декабря. Как отметили свидетели случившегося, водитель Porsche проехал на запрещающий сигнал светофора и направился в сторону Речного вокзала. В этот момент в него врезался седан Kia.

Согласно предварительным данным, в автомобильной аварии никто не пострадал. Транспортные средства обоих водителей получили значительные повреждения. Иномарки «разбросало» по площади Ленина. Обстоятельства ДТП уточняются.

Еще одна авария произошла в центре Москвы 4 декабря. Водители Lamborghini и Kia не поделили дорогу на Новом Арбате. В результате столкновения таксист получил травмы и попал в больницу. О состоянии водителя спортивного автомобиля пока ничего неизвестно. На месте происшествия работают правоохранители.

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