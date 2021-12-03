Гулявший по Ордынскому району верблюд взбудоражил жителей Новосибирской области

Новосибирск, 3 декабря. Пользователи соцсетей обсуждают необычного гостя, который разгуливал по Ордынскому району. Автомобилист заснял, как по дороге ходил верблюд.

Комментаторы сразу начали выдвигать версии, откуда в заснеженной местности мог взяться «корабль пустыни». Кто-то предположил, что верблюд пришел из села Спирино, сообщил «Горсайт». Однако местные власти опровергли исчезновение животных.

В двух зоопарках региона также подчеркнули, что никто «не терял» верблюда. Один из комментаторов заявил, что выносливое животное вполне могло прийти из Кемеровской области. Там расположена деревня Журавленко, где часто видели пасущихся верблюдов.

Недавно в Севастополе женщина открыла специальный приют для животных. Таким способом она решила спасти их от забоя. На ранчо уже живут верблюды, лошади и даже еноты.