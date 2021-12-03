Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 22:19
22:17
Общество
Клинцевич указал на проблемы ЖКХ Петербурга, которые привели к трагедии на Краснопутиловской улице
22:00
Весь мир
В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
21:57
Общество
Дагестан вошел в число регионов России с наименьшим показателем коллективного иммунитета
21:30
Армия
Украинские разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении»
21:21
Армия
Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети
21:18
Весь мир
Иорданцы выступили против внесения поправок в Конституцию
21:17
Весь мир
Сельскохозяйственный фестиваль AlimenTerre пройдет в ЦАР
21:16
Экономика
Литовские фермеры оказались на грани краха без России и Китая
21:15
Весь мир
Товарооборот между Россией и Африкой может побить рекорд 2018 года
21:15
Общество
Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гулявший по Ордынскому району верблюд взбудоражил жителей Новосибирской области

Общество
Гулявший по Ордынскому району верблюд взбудоражил жителей Новосибирской области
pixabay.com/PD

Новосибирск, 3 декабря. Пользователи соцсетей обсуждают необычного гостя, который разгуливал по Ордынскому району. Автомобилист заснял, как по дороге ходил верблюд.

Комментаторы сразу начали выдвигать версии, откуда в заснеженной местности мог взяться «корабль пустыни». Кто-то предположил, что верблюд пришел из села Спирино, сообщил «Горсайт». Однако местные власти опровергли исчезновение животных.

В двух зоопарках региона также подчеркнули, что никто «не терял» верблюда. Один из комментаторов заявил, что выносливое животное вполне могло прийти из Кемеровской области. Там расположена деревня Журавленко, где часто видели пасущихся верблюдов.

Недавно в Севастополе женщина открыла специальный приют для животных. Таким способом она решила спасти их от забоя. На ранчо уже живут верблюды, лошади и даже еноты.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гулявший по Ордынскому району верблюд взбудоражил жителей Новосибирской области
зоопарк дорога верблюд хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать