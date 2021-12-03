Мемориальная плита с ЖК-экраном появилась на территории Новосибирского крематория

Новосибирск, 3 декабря. Цифровой мемориал установили на территории крематория в Новосибирске. Его отличительной особенностью является вмонтированный в конструкцию телевизор.

Памятник представляет собой склеп с местом для урны и жидкокристаллическим экраном. На нем воспроизводятся видео об умершем человеке, пишет «Сиб.фм».

Дизайнер-архитектор крематория Павел Бабкин рассказал, что цифровая плита поможет сохранить память об усопшем. На место захоронения, например, бабушки или дедушки, можно привести их внуков и показать, какими были родственники при жизни.

Разработкой проекта занимался инженер-конструктор из Набережных Челнов Марсель Мухаметшин. Он и помог жителям Новосибирска воплотить в жизнь подобную задумку.

Недавно в Нижнем Новгороде был открыт памятник бездомным животным. Скульптуру установили в память о собаках, которые погибли от рук догхантеров.