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В МЧС рассказали, как проходят поиски пропавших рыбаков на акватории реки Енисей
Происшествия
В МЧС рассказали, как проходят поиски пропавших рыбаков на акватории реки Енисей
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 2 декабря. На севере Красноярского края в 40 километрах от города Игарка в Туруханском районе в труднодоступной местности продолжаются поиски шести мужчин, пропавших по дороге с рыбалки 29 ноября.

Задействованы авиация, судно на воздушной подушке, глубоководный аппарат и группа водолазов. Обнаружены следы техники, уходящие в промоину, на дне — на глубине от 5 до 15 метров, лежат два снегохода.

В МЧС рассказали, как проходят поиски пропавших рыбаков на акватории реки Енисей
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

«В настоящий момент осуществляется разведка и подготовка к водолазным спускам, которые спланированы на 3 декабря. Стоит учитывать сильное течение в районах поисков и риск для самих спасателей», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области

Поисковые работы осложняют 30-ти градусные морозы и труднодоступная местность.

Четверо рыбаков уехали на рыбалку на зимник и перестали выходить на связь 29 ноября. На поиски пропавших отправилась группа местных жителей из семи человек, по пути к предполагаемому месту стоянки рыбаков под двумя из них провалился лед, снегоход ушел на дно. Домой вернулись только пять добровольцев. После этого о пропаже людей сообщили в полицию. На место выехали специалисты МЧС России, краевые спасатели, сотрудники полиции.

По факту произошедшего следователи Следственного комитета проводят проверку.

Специалисты МЧС просят жителей не передвигаться зимними водоемами вне подготовленных для этого инженерных сооружений. Помнить, что безопасным для человека считается лед толщиной не меньше 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров — в соленой. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.

Всего в Сибири к открытию спланировано 319 ледовых переправ и 38 зимников. В настоящий момент действуют две ледовые переправы в Томской области.

Недавно новосибирские спасатели сняли двух подростков с отколовшейся льдины на реке Оби. По словам детей, лед под ними раскололся, когда они подошли к раю реки, и глыбу стало уносить от берега.

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Все новости / Происшествия / В МЧС рассказали, как проходят поиски пропавших рыбаков на акватории реки Енисей
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