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Бывшего следователя Новосибирска судят за подделку доказательств по уголовному делу
Происшествия
Бывшего следователя Новосибирска судят за подделку доказательств по уголовному делу
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Новосибирск, 2 декабря. Бывший новосибирский следователь 2 отдела по расследованию преступлений обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении и служебном подлоге.

Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд, первое судебное заседание назначено на 6 декабря.

«Согласно обвинительному заключению, Задкова Т.Е. с целью создания видимости соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при собирании, проверке и оценке доказательств по уголовному делу, находящемуся у нее в производстве, сфальсифицировала доказательства, а именно изготовила три протокола допроса обвиняемого и внесла в них заведомо ложные сведения о проведении следственных действий, об участии в них обвиняемого и адвоката, указав в протоколах сведения, которые обвиняемый фактически не сообщал, путем подделки подписей обвиняемого и адвоката», — сообщает пресс-служба суда.

Следователь Задкова подделала в деле и другие документы, включая протоколы задержания и разъяснения прав подозреваемому, постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Впоследствии сфабрикованное дело было передано в суд с прошением о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее СКР завершил расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении 55-летнего директора Центра занятости населения Чановского района. Чиновника подозревают в растрате 500 тысяч рублей при подписании фиктивных договоров.

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Все новости / Происшествия / Бывшего следователя Новосибирска судят за подделку доказательств по уголовному делу
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